17.12.2019

Musikalische Alternative zum Weihnachtsstress

Musiker aus Holzschwang bieten einen festlichen und besinnlichen Abend in der Kirche St. Georg

Von Andreas Brücken

Eine wohltuende Alternative zum hektischen Treiben in den Geschäften und Läden der Innenstädte zur Vorweihnachtszeit boten die Chorgemeinschaft Holzschwang, die Musikfreunde Holzschwang und der Organist Dominik Herkommer bei ihrem gemeinsamen Weihnachtskonzert in der Kirche St. Georg.

Bezaubernd und gestenreich eröffneten die kleinen Nachwuchssänger des Kinderchors „Rothkelchen“ unter der Leitung von Christa Welte den Adventsabend: „Frieden wünsch ich dir“, lautete der erste musikalische Gruß an die Besucher in der restlos besetzten Kirche. „Wir zünden eine Kerze an“, nach einer Melodie von Siegfried Fietz und „In diesen Winternächten“ von Markus Munzer-Dorn folgten. Schließlich stimmten die Mitglieder der Chorgemeinschaft mit dem Lied „Ding dong Bells“ in das Konzert mit ein. Stimmungsvoll gab der Chor die Stücke „Hoch tut euch auf“ von Christoph Willibald Gluck und „Das Wunder der Liebe“ sowie dem „Advent Jodler“ zum Besten – die letztgenannten Lieder stammen jeweils aus der Feder von Lorenz Maierhofer. Als weiteren Höhepunkt erlebten die Gäste die Chorleiterin Marianne Altstetter als Solistin mit dem Calypso-Weihnachtsschlager „The Virgin Mary had a Baby Boy“. Mit dem Vorarlberger Volkslied „Maria ging in Garten“ beendete die Chorgemeinschaft den ersten Teil ihres Auftrittes.

Es folgte Dominik Herkommer an der Kirchenorgel mit dem Stück „Concerto del Signor Vivaldi“ von Johann Gottfried Walther aus dem 18. Jahrhundert.

Das Blasmusikorchester der Musikfreunde spannte in seinem Auftritt einen musikalischen Bogen in die Gegenwart: Mit Instrumentalversionen von Leonard Cohens „Hallelujah“, dem Musicalschlager „Cinderella’s Dance“ oder „Wonderful Invention“ von Dizzy Stratford führte das Ensemble, unter der Leitung von Katharina Wirth, den Abend fort.

Den musikalischen Ausklang zum Mitsingen setzte die Chorgemeinschaft ganz traditionell: mit dem Weihnachtslied „O du fröhliche“.