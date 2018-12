05:30 Uhr

Musikkapelle Gerlenhofen spielt wild und besinnlich

Die Musikkapelle Gerlenhofen liefert bei ihrem Weihnachtskonzert Klassiker und beeindruckende Überraschungen. Was für viele Konzertbesucher der Höhepunkt ist.

Von Stefan Kümmritz

Wieder eine volle Mehrzweckhalle beim Weihnachtskonzert der Musikkapelle Gerlenhofen am Samstagabend. Das Konzert hat Tradition und die Kapelle wurde 2018 in einem der erfolgreichsten Jahre seit ihrer Gründung beim Landesentscheid der Oberstufenkapellen in Ingolstadt Bayerischer Vizemeister. Das hörte man.

Gleich 53 Musiker versammelten sich auf der Bühne, nachdem das Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell mit vier fetzigen Stücken Kostproben seines Könnens gegeben hatte. Wer glaubte, die Musikkapelle würde zwei Tage vor Heiligabend Weihnachtslieder am Stück spielen, wurde überrascht. Nachdem das intensive „Concert Prelude“ von Philip Spark mit einem Trommelwirbel ausgeklungen war, folgte für viele der Höhepunkt des Konzerts: „Incantation and Dance“ von John Barnes Chance. Das außergewöhnliche Werk wird kaum von harmonischen Melodien getragen, sondern von der Spannung durch immer wieder neu eingesetzte Instrumente. Das Ende des ersten geheimnisvollen Teils ohne feste Tonart bilden laute, wilde Triolen. Im zweiten Teil kommen musikalisch dargestellte Tänzer ins Spiel. Es werden immer neue Spannungsbögen aufgebaut, die die Kapelle hervorragend meisterte. „Incantation and Dance“ wird in den Schwierigkeitsgrad Höchststufe eingeordnet. Der Rhythmus wird schneller, der Tanz immer wilder – bis zum dramatischen Schluss. „Das Stück hat der Kapelle anfangs gar nicht gefallen“, verriet Dirigentin Andrea Böttinger. „Jetzt findet sie es richtig gut und hat eigene Interpretationen mitgeliefert.“

Die Musikkapelle Gerlenhofen nimmt sich ein Stück mit dem Schwierigkeitsgrad Höchststufe vor

„Cry of the Celts“ des Iren Ronan Hardiman war in fünf meist ruhige, getragene Teile gegliedert. Vor allem glänzte die Gastviolinistin Lieske Deij vom Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm. Nach dem beschwingten Jazzstandard „That’s a Plenty“ streuten die Gastgeber die Verlesung eines heiteren, aber überflüssigen Kinderbriefs von Micky an den Weihnachtsmann ein. Dann kamen die Freunde von Weihnachtsklassiker doch noch auf ihre Kosten. „O come holy night“ von Stephan Melillo war eine Ausarbeitung von „Stille Nacht“, „Greensleeves“ ist im englischen Raum ein beliebtes Weihnachtslied und am Ende der Zugaben ging es in der festlich geschmückten Halle mit „White Christmas“, bei dem fast alle Lichter gelöscht wurden, besinnlich zu. Ein großartiges Konzert der Musikkapelle Gerlenhofen.

