Musikmarathon im Roxy – für den guten Zweck und diesmal ganz digital

Plus 2020 fiel der Musikmarathon als erstes Großevent in Ulm ins Wasser. Diesmal findet er im Netz statt. Zwölf Künstler und Bands spielen für gute Zwecke.

Von Veronika Lintner

Johanna Homburger erinnert sich heute noch an das beißende "Chaos der Gefühle", und am Ende sei da zuerst nur Traurigkeit geblieben. Denn wenn sie an den März 2020 zurückdenkt, erinnert sie sich an den Ausbruch der Pandemie - aber vor allem an die Absage des Musikmarathons im Ulmer Roxy. Und wie sieht es heuer aus?

Damals stand die Traditionsveranstaltung in den Startlöchern. Der Verein "Einsatz - Musik für Menschen in Not", in dem sich Homburger engagiert, hatte wieder einmal ein Fest geplant: Musik für sechs Stunden, in der großen Roxy-Werkhalle, Bands sollten sich ohne Pause das Mikro weiterreichen. 1000 Besucher, dieses Ziel hätte sich der Verein wohl in normalen Jahren gesetzt. Doch dann kam Corona. Und das Verbot von Großveranstaltungen. Dieser Marathon für den guten Zweck war das erste Ulmer Großevent, das Corona ersatzlos hinweggefegt hat. Heute, ein Jahr später, freut sich Johanna Homburger aber: 2021 wird wieder ein Musikmarathon stattfinden. Diesmal eben ganz digital, im Video-Stream.

Auch die Alternative-Rocker von Voltkid spielen am 27. März im Ulmer Roxy. Bild: Kliebhan

Zwölf Bands und Künstler spielen beim Musikmarathon 2021 im Roxy

Wie immer soll sich alles um die Musik auf der Bühne drehen - und darum, Spenden zu sammeln, für drei soziale Projekte. Das Roxy bietet dafür seine Räume an, doch das Programm stellt der Verein auf die Beine. Ehrenamtliche Helfer tragen den Marathon. "Deshalb steckt natürlich besonders viel Herz drin in diesem Projekt", sagt Homburger. Ihr Verein habe sich früh für eine neue Form entschieden: "Es war klar, dass wir auf keinen Fall mit Live-Publikum vor Ort planen können. Dafür organisieren wir aber einen Video-Stream." Der Marathon soll rein digital funktionieren - und unter starken Sicherheitsvorkehrungen für die Musiker vor Ort. An diesem Samstag, 27. März, beginnt das Programm ab 19 Uhr.

"Eau Rouge" aus Stuttgart wird das Roxy beschallen - zwar ohne Publikum vor Ort, aber für die Zuschauer im Netz. Bild: Mario Simic

Etwa 20 Bands, DJs, Sänger treten in guten Jahren beim Marathon auf, von Rock über Rap und Elektro bis Pop. Diesmal sind es zwölf, die auch schon 2020 auf dem Programmzettel gestanden hätten. Das Aufgebot der Künstler kommt aus Ulm, Berlin, Stuttgart, Dortmund. Ab 19 Uhr spielen: Chabezo, Drens, Eau Rouge, John Garner, Lemony Rug, Lienne, LionLion, Rauke, Seda, Telquist, The Deadnotes und Voltkid. Profis auf der Bühne und die Techniker im Hintergrund verzichten dabei auf ihre Gage, so ist es Tradition beim Marathon, seit der ersten Ausgabe 2005.

Neuland: zum ersten Mal seit 2005 findet der Musikmarathon digital statt

Ob auf dem Sofa, unterwegs oder in der Badewanne: Von überall soll die Musik aus dem Roxy in Bild und Ton zu erleben sein. "Für uns ist das auch Neuland", sagt Homburger. Um so ein Streaming-Projekt mitten in der Pandemie zu organisieren, seien die etwa 50 Helfer und Organisatoren auch per Videokonferenz immer in Kontakt gestanden. "Ohne die Unterstützung von Einzelpersonen, Agenturen, Bands, Einrichtungen und Herstellern wäre es nicht möglich, so gut wie die gesamte Spendensumme den Projekten zukommen zu lassen", erklärt Homburger. Und die Zuschauer können auch in diesem Jahr spenden.

Wer die Musik von Chazebo kennenlernen möchte, der sollte sich am 27. März in den Stream des Musikmarathons einklinken. Bild: Oliver Look

Drei Projekten soll der Marathon helfen: Das Kinderdorf Guarabira leistet Hilfe für Straßenkinder in Brasilien. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche werden in eigenen Jugendhäusern, Kindergarten, Grundschulen professionell betreut und begleitet. Die "Ingenieure ohne Grenzen" engagieren sich wiederum für das Wassermanagement in Munyu, Kenia. Für rund 180 Kinder und junge Erwachsene mit Behinderung arbeiten die Ingenieure an einem hygienisch sicheren Umfeld und an einem Pilot- und Vorzeigeprojekt für die Region zur nachhaltigen Wasserversorgung. Der Verein "CICLA" hilft Menschen in Armenvierteln Lateinamerikas. Nach harten Naturkatastrophen unterstützt der Verein hier den Aufbau von Kindergärten, Hilfsprojekte für Straßenkinder, soziale und berufliche Integration.

Die richtige Note Punk sollen die Männer von "Drens" zum Marathon im Roxy einbringen. Bild: Leonie Scheufler

Der Musikmarathon im Roxy setzt auf ein Hygienekonzept

Homburger betont: Für den Marathon 2021 habe man mit dem Roxy ein klares Sicherheitskonzept mit Wegesystem entwickelt, das Begegnungen zwischen den einzelnen Bands und Künstlern verhindert. Der Marathon-Stream läuft deshalb auch nicht live, die Video-Aufnahmen finden zeitversetzt statt und beginnen schon am Vormittag. So bleibe genug Zeit für die Reinigung und Desinfizierung auf der Bühne. Alle, die im Roxy am Musikmarathon mitwirken, werden außerdem auf Corona getestet und es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Zu erleben ist der Marathon online, kostenlos, unter anderem über den Youtube-Kanal des Musikmarathons. Alle Infos zum Zugang und zu den Spenden-Möglichkeiten finden sich unter www.einsatz-ulm.de und www.roxy.ulm.de.

