Musikverein Nersingen bietet diesmal ein "Bockbierfest to go"

Plus Nachdem das Bockbierfest Nersingen voriges Jahr wegen Corona ausfallen musste, hat sich der Musikverein Nersingen heuer etwas Besonderes einfallen lassen.

Seit Jahrzehnten feiern die Nersinger im Frühling ihr Bockbierfest. Doch voriges Jahr musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Und heuer kann es schon wieder nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Doch ganz ohne will der Musikverein Nersingen den April diesmal nicht verstreichen lassen. Deshalb bietet die Trachtenkapelle Nersingen-Leibi des Musikvereins am 30. April ein "Bockbierfest to go".

Bestellungen sind bis zum 25. April beim Musikverein Nersingen möglich

"Dieses Jahr haben wir gesagt: Wir möchten ein Zeichen setzen", sagte Vorsitzender Markus Fritsch. "Der Musikverein Nersingen lebt noch, er ist noch da." Und so gibt es am Freitag, 30. April, zwischen 16.30 und 19 Uhr am Musikerheim Vesperteller, Sulzen, Riesenbrezen, Bockbier und als Absacker einen Schnaps. Bestellungen werden bis Sonntag, 25. April, per E-Mail an BockbierfestNersingen@gmx.de oder per Telefon unter 07308/5760 entgegengenommen. Bitte Adresse, Telefonnummer und die Anzahl der gewünschten Speisen und Getränke angeben.

Und so läuft das "Bockbierfest to go" in Nersingen ab

Zum Abholen fährt man (mit Maske) zum genannten Termin zum Musikerheim (Am Schwarzen Graben 3a). Dort nimmt ein Musiker den Namen und die Abholnummer entgegen. Eine Station weiter bekommen die Leute dann die Bestellung ins Auto gereicht. Und noch eine Station weiter bezahlt man. "Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und haben extra Porzellanteller gekauft", sagte Markus Fritsch. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, werden die Bürger außerdem gebeten, einen Korb oder eine Tasche mitzubringen. Die Teller können die Leute einfach behalten, es wird auch kein Pfand verlangt. Wer will, kann das Geschirr nach dem Fest vor das Musikerheim abstellen, dort wird es dann später eingesammelt.

Nersingen: Die Musiker liefern Bier und Speisen auch ins Haus

Wie Frisch erläuterte, dürfen alle zehn Minuten fünf Autos auf den Hof. So wird sichergestellt, dass es nicht zu voll wird und der Abstand gewahrt bleibt. "Liefern werden wir auch, aber nur in der Großgemeinde", sagte der Vorsitzende. Dieser Service ist beispielsweise für Senioren gedacht, die nicht selbst vorbei kommen können. Damit auch sie etwas vom "Bockbierfest to go" haben, werden die Musiker mit mehreren Autos die bestellten Speisen und Getränke ausfahren. "Wir ziehen das jetzt in jedem Fall durch", sagte Fritsch über die erste Auflage dieses Festes in ungewohnter Form. Dennoch hofft er, dass nächstes Jahr wieder wie gewohnt in der Gemeindehalle gefeiert werden kann.

