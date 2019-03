27.03.2019

Musikverein will Förderverein gründen

Die Idee war im Nersinger Vorstand schon länger Thema. Mit Musikschule und Grundschulen soll alle zwei Jahre ein Musical einstudiert werden

Beim Nersinger Musikverein läuft es sehr gut: Konstante Auftritte, keine rückläufigen Mitgliederzahlen und Musik spielen auf hohem Niveau, so die Bilanz an der jüngsten Mitgliederversammlung. Der 209 Mitglieder starke Verein mit 42 aktiven Musikern ist mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und Auftritten fester Bestandteil des Nersinger Vereinsleben und so zeigte sich auch Dirigent Rupert Flitsch sehr zufrieden mit seinen Musikern. Diese absolvierten im vergangenen Jahr 57 Proben, die Beteiligung lag bei 76 Prozent. Besonders zu erwähnen waren die Musiker Martin Kleiber und Karin Fritsch, die keine einzige Probe ausfallen haben lassen.

Auch in der Jugendabteilung läuft es nun nach einigen Wechseln in der Führung wieder in ruhigem Fahrwasser. Jugendleiter Kilian Schleier blickte unter anderem auf das Musical-Projekt zurück, bei dem die Jungmusiker zusammen mit der Musikschule und den Grundschulen zusammenarbeiteten. Ein großer Erfolg für alle und nun soll dieses Projekt alle zwei Jahre stattfinden, mit dem Ziel, Kindern einige Instrumente näher zu bringen und die Freude am Musizieren zu vermitteln. Jugendleiter Schleier fasste die Arbeit mit der Jugendabteilung knapp zusammen: „Es macht Spaß.“

Vorsitzender Markus Fritsch informierte die Mitglieder über die geplante Gründung eines Fördervereins. Die Idee einen Förderverein zu gründen, sei schon länger Thema im Vorstand – und soll nun konkret angegangen werden. Nach Wunsch der Vorstandsmitglieder soll dies noch in den nächsten Monaten geschehen. Im Laufe der Jahreshauptversammlung wurde diesem Antrag von den Mitgliedern einstimmig zugestimmt.

Für ihre langjährige Treue zum Verein wurden außerdem Mitglieder ausgezeichnet: Seit 25 Jahren sind Angelika Fiebig, Ruth Häberle, Sabine Zängerle, Florian Schmid und Herbert Hammer dabei. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit kann Josef Beuter zurückblicken. (ewgo)

