Mutter soll Kinder getötet haben: Erstes Ergebnis der Obduktion liegt vor

Nach dem Tod zweier Kinder in Oberstadion steht die Mutter weiter unter dringendem Tatverdacht. Mittlerweile liegt ein erstes Ergebnis der Obduktion vor.

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod von zwei Kindern in Oberstadion hat eine Obduktion keine äußeren Verletzungen ergeben. Nun würden weitere Untersuchungen folgen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch mit.

Die beiden sechs und drei Jahre alten Kinder waren am Montag von ihrem Vater in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden worden. Die 36-jährige Mutter wurde kurz darauf vorläufig festgenommen, am Dienstag erging gegen sie Haftbefehl.

Familiendrama in Oberstadion: Verdächtige Mutter hat keine Angaben zur Tat gemacht

Die Mutter der Kinder wird des zweifachen Mordes verdächtigt. Sie befindet sich derzeit in einem Justizvollzugskrankenhaus und hat laut Polizei bislang keine Angaben zur Tat gemacht.

Die Staatsanwaltschaft möchte die Frau im Hinblick auf ihre Schuldfähigkeit zur Tatzeit psychiatrisch begutachten lassen. Als Motiv für die Tat gehen die Ermittler bislang von einem familiären Hintergrund aus. (dpa/lsw)

Lesen Sie dazu auch: