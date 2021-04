vor 37 Min.

Mutter soll ihre Kinder getötet haben: Ermittler geben neue Details bekannt

Plus Ein Vater findet seine beiden Kinder tot auf. Die Mutter steht unter dringendem Tatverdacht. Jetzt geben die Ermittler neue Details bekannt. Doch Fragen bleiben.

Von Michael Kroha

Im Fall der beiden getöteten Kinder in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) besteht weiterhin dringender Tatverdacht gegen die 36 Jahre alte Mutter. Kurz nachdem der Vater die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder am Montagmorgen tot in der Wohnung aufgefunden hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Mittlerweile befindet sie sich in einem Justizvollzugskrankenhaus. Zwar machen die Ermittler jetzt weitere Angaben zum Tötungsdelikt, wichtige Details aber lässt die Staatsanwaltschaft auch im Gespräch mit unserer Redaktion weiter offen.

