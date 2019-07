vor 21 Min.

„My Fair Lady“ auf schwäbisch am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium

Knapp 140 aktive und ehemalige Schüler des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn haben das ganze Schuljahr über das Musical „My Fair Lady“ einstudiert. Am Donnerstag führen die Jugendlichen das anspruchsvolle Stück auf einer großen Bühne in der Sporthalle auf.

Rund 140 Schüler des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn führen zweimal das weltberühmte Musical auf. Dabei setzen sie auch auf eigene Interpretationen.

Von Christoph Lotter

Zum dritten Mal stimmt das Sinfonieorchester des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums die gleiche Melodie an, zum dritten Mal laufen ein gutes Dutzend Schüler auf die Bühne – und zum dritten Mal klopft Lehrerin Karoline Mauer bestimmt mit ihrem Taktstock auf den Notenständer. Noch sitzen die Töne nicht makellos, das Timing passt noch nicht perfekt. Die Jugendlichen haben sich ganz schön was vorgenommen. Donnerstag, 11. Juli, und Freitag, 12. Juli, um 19.30 Uhr führen sie das Musical „My Fair Lady“ in der Sporthalle in Weißenhorn auf.

Kein leichtes Unterfangen, gilt das Stück gemeinhin doch als äußerst anspruchsvoll. Im vergangenen Jahr etwa zeigte das Ulmer Theater das Werk auf großer Bühne – mit großem Erfolg. Um auch die eigene Inszenierung mit Erfolg zu krönen, tüfteln und proben die Jugendlichen und ihre Lehrer am NKG bereits das ganze Schuljahr. Für ihre Aufführung haben sich die Schüler zudem eine schwäbische Überraschung einfallen lassen.

Am Montag stand die erste gemeinsame Probe an

Das Musical „My Fair Lady“ erzählt die Geschichte des Blumenmädchens Eliza Doolittle, die sich mithilfe von Phonetik-Professor Henry Higgins ihres Gossendialekts entledigen möchte, um der Unterschicht zu entfliehen. Aus dieser Begebenheit formt Higgins ein Spiel: Er schließt mit Oberst Pickering eine Wette ab. Binnen eines halben Jahres möchte er aus Eliza eine sprachliche Herzogin machen. Der Beginn eines harten Weges, auf dem nicht nur Elizas Vater Alfred P. Doolittle Probleme macht – sondern der auch Higgins verändern wird.

Gespielt wird das Stück nach Bernhard Shaws „Pygmalion“ mit Texten von Alan Jay Lerner und der Musik von Frederik Loewe von 140 Jugendlichen aus Theatergruppe, großem Chor und Sinfonieorchester des NKG. Unter der Leitung von Ulrike Maier (Theater) und Karoline Mauer (Musik) laufen die Vorbereitungen für das Bühnenwerk. Einmal in der Woche trafen sich Theatergruppe, Chor und Orchester seit September getrennt voneinander, um ihren Teil der Inszenierung einzustudieren. Die engere Zusammenarbeit begann kurz vor Ostern, bei einem Probewochenende in der Musikschulakademie auf Schloss Kapfenburg. Am Montag stand die erste gemeinsame Probe in heimischen Hallen auf dem Programm.

Dass es sich hierbei wahrlich um kein einfaches Bühnenwerk handelt, das räumen auch die beiden leitenden Lehrerinnen ein. Immer wieder unterbrechen sie die Probe, geben den Schülern neue Tipps und Anweisungen. „Wir lieben Herausforderungen“, lautet ihre Erklärung, warum es eben dieses Stück geworden ist. Die Musik sei sensationell gut, schwärmt Mauer und die Schüler ringsum stimmen ihr nickend zu.

"My Fair Lady" begeistert die Schüler

Eine davon ist Sina Stegmann. Die 18-Jährige spielt im Sinfonieorchester Tuba und hat kürzlich ihr Abitur am NKG gemacht. Obwohl sie ihren Abschluss in der Tasche hat, ist sie dem Orchester treu geblieben. Sie selbst habe „My Fair Lady“ nicht gekannt: „Aber ich hab’s gegoogelt. Das könnte interessant werden, habe ich mir dann gedacht.“ Die ersten Proben seien chaotisch gewesen, aber sie ist sich sicher, dass es am Ende sehr schön werde, sagt sie. Denn mittlerweile ist Stegmann von dem Stück überzeugt: „Es wird anders als die letzten Male, ist ein bisschen subtiler. Aber es macht unglaublich Spaß.“

Dieser Meinung ist auch Robin Bruce, der die Rolle von Elizas Vater spielt. Auch der 18-Jährige hat die Abiturprüfung erfolgreich absolviert und opfert seine Freizeit für die Proben. Anders als bei der Musik sind den Schülern beim Theater die Hände nur bedingt gebunden. Und diese Freiheit haben die Jugendlichen genutzt. Statt originalgetreu im Berliner Dialekt, sprechen die NKG-Darsteller schwäbisch. Dafür hat Bruce sogar Unterricht bei seinen Großeltern genommen: „Ich habe kein Wort schwäbisch gesprochen, das war sehr hart. Aber es hat sich gelohnt, jetzt klappt’s.“

Karten Für beide Tage gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Einlass ist jeweils um 19 Uhr.

