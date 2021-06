Ulm

28.06.2021

Wieder kein Nabada: So wird Schwörmontag 2021 in Ulm und Neu-Ulm

Plus So traurig wie der Schwörmontag 2020 soll es diesmal angesichts sinkender Corona-Infektionen nicht werden. Doch es wird ein Fest mit deutlichen Einschränkungen.

Von Ronald Hinzpeter

Weniger ist nicht immer mehr - in diesem Fall ist es zumindest etwas mehr als im vergangenen Jahr: Angesichts der drastisch gesunkenen Corona-Inzidenzwerte wird heuer zumindest ein bisschen mehr Schwörmontag gefeiert als 2020. Es gibt zwar eine Party, doch die wird bei Weitem nicht so "mega" wie früher. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hat am Montag die Parole ausgegeben: "Wir wollen feiern, aber mit Maß und Ziel."

