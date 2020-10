vor 17 Min.

Nach Ärger über E-Scooter: So denkt OB Gunter Czisch über die neuen Roller in Ulm

So schauen die neuen E-Scooter der Firma Tier aus Berlin aus.

Plus Drei Anbieter verleihen E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm. Zuletzt häuften sich Beschwerden. Jetzt hat sich Ulms OB Gunter Czisch zu Chancen und Problemen geäußert.

Von Sebastian Mayr

Zeus, Tier und Bird: Inzwischen verleihen drei Anbieter E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm. Doch der Ärger häuft sich, weil abgestellte Roller immer wieder Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen behindern. Die Polizei registriert Trunkenheitsfahrten und Roller, auf denen verbotswidrig zwei Personen unterwegs sind. Zuletzt hat die Ulmer SPD feste Regeln eingefordert. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch sieht die E-Scooter aber entspannt: "Ich finde, es ist noch keine Belastung für die Innenstadt."

E-Scooter sorgen in Ulm und Neu-Ulm für Ärger

Czisch will sich nicht in die Frage einmischen, wie viele Anbieter sich niederlassen und wie viele Roller in Ulm aufgestellt werden. "Welche Anbieter bleiben, entscheidet nicht die Stadt, sondern die Leute", sagt er. "Das schüttelt sich schon ein", gibt sich der Oberbürgermeister überzeugt.

Gunter Czisch Bild: Alexander Kaya

Die E-Scooter hält er zwar nicht für das entscheidende Mittel, den Verkehr in der Stadt zu verändern. Ziel von Kommunalpolitikern, Umweltschützern und Anwohnern ist es, dass weniger Autos durch Ulms Zentrum rollen. Zumindest einen kleinen Beitrag könnten die E-Scooter leisten, glaubt Czisch: "Sie sind eine Mobilitätsalternative, aber nicht die wichtigste."

