Nach Brand von Wohnwagen: Ulmer Hotel nimmt Teil von Zirkusfamilie auf

Plus Eine dauerhafte Lösung für die Zirkusfamilie fehlt aber, nachdem am Freitag drei Wohnwagen in Weidenstetten ausgebrannt waren. Dazu kommen Ängste.

Von Sebastian Mayr

Karl Brumbach ist dankbar: Nach dem Feuer, bei dem am Freitagmorgen drei Wohnwagen ausgebrannt und zwei weitere stark beschädigt worden waren, ist die Hilfsbereitschaft groß. "Viele haben Lebensmittel, Anziehsachen und Spielsachen vorbeigebracht", berichtet er. Die 20-köpfige Zirkusfamilie, die die Zirkusse Melody und Zomania betreibt und mit den Wohnwagen seit fast eineinhalb Jahren in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis lebt, hatte um Unterstützung gebeten. Die drei jungen Männer, die in den ausgebrannten Wagen geschlafen hatten, haben von einem Ulmer Hotel zusätzlich besondere Hilfe bekommen.

Ein Zimmer im Ulmer Leonardo-Hotel. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Die Männer, die 18, 19 und 21 Jahre alt sind, durften von Freitag bis Montag im Ulmer Leonardo-Hotel schlafen. Ein Hotelmanager habe ihn angerufen und diese Hilfe angeboten, berichtet Karl Brumbach, der Zirkusdirektor. "Da konnten sie sich ein bisschen erholen", sagt er. Das Management des Hotels war am Sonntag nicht besetzt, Auskünfte waren nicht zu erhalten.

Nach Brand: Hotel sponsert Übernachtungen für drei Männer

Die Familie ist für die geschenkten Hotel-Übernachtungen sehr dankbar. Die grundsätzlichen Probleme blieben aber erhalten: Weil die Wohnwagen fehlen, muss die Familie auf dem ohnehin beengten Platz noch weiter zusammenrücken. "Für neue Wohnwagen fehlen die finanziellen Mittel", berichtet Zirkusdirektor Karl Brumbach. Zusätzlich zu materiellen Spenden hoffe seine Familie nun auf finanzielle Unterstützung.

Wohnwagen der Zirkusfamilie Brumbach stehen in Weidenstetten in Flammen. Bild: Brumbach

Am Freitag hatte die Familie zunächst darum gebeten, Kleidung und Schuhe für die drei Männer und ein 14-jähriges Mädchen zu bekommen, dessen Anziehsachen ebenfalls den Flammen zum Opfer gefallen waren. Der Brand war am Freitagmorgen ausgebrochen. Die Polizei berichtete später, dass Einsatzkräfte um 5.40 Uhr zum Lager der Zirkusfamilie im Postweg in Weidenstetten ausrückten, wo drei Wohnwagen brannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die drei Bewohner blieben unverletzt.

Zirkusfamilie Brumbach: Ängste nach Feuer in Weidenstetten

Die Brandursache ist nach Angaben von Karl Brumbach weiter unklar. "Die Angst ist noch da", erzählt er. Schließlich sei nicht klar, ob es einen technischen Defekt gegeben habe oder ob jemand das Feuer gelegt habe. "Wir fragen uns, was als Nächstes geschieht", schildert er.

Wer der Familie helfen will, kann Karl Brumbach unter der Nummer 01522/3234353 anrufen oder im Postweg 3 in Weidenstetten vorbeikommen.

