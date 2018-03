vor 48 Min.

Nach Brandanschlag auf türkische Moschee vier Syrer in Haft

Nach dem Brandanschlag auf die Moschee am Ehinger Tor in Ulm sind vier Tatverdächtige gefasst worden.

Nach dem Brandanschlag auf eine türkische Moschee in Ulm sind vier Syrer unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden. Einer der Männer gestand.

Der Anschlag auf die türkische Moschee in Ulm war in der Nacht zum 19. März verübt worden. Zunächst unbekannte Täter hatten eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit gegen ein Fenster des Hauses beim Ehinger Tor geworfen. Das Glas hielt stand, die Flasche fiel zu Boden. Dort zerbarst sie und die Flüssigkeit ging am Boden in Flammen auf. Mehrere nicht genutzte Brandsätze wurden später am Tatort gefunden.

Jetzt wurden vier mutmaßliche Täter gefasst. Nachdem zur Tathaus acht Menschen in dem Haus schliefen, werde gegen die Männer wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Ulmer Polizei mit. Drei Täter waren offenbar vor Ort, einer soll das Material für den Brandanschlag beschafft haben.

Einer der Beschuldigten habe die Tat gestanden, hieß es weiter. Möglicherweise sei der Anschlag politisch motiviert gewesen. Zu der Vermutung, dass die Tat aus Rache für das militärische Vorgehen der Türkei gegen Kurden im syrischen Afrin verübt wurde, wollten sich die Ermittler am Donnerstag nicht äußern.

Richter erlässt Haftbefehl nach Anschlag auf Moschee

Zwei der Verhafteten sind 18, die beiden anderen 24 Jahre und 27 Jahre alt. Die Männer aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und den Landkreisen Ravensburg und Neu-Ulm (Bayern) wurden laut Mitteilung am Mittwoch festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe ein Richter am Donnerstag Haftbefehle erlassen.

Die Tat hatte bei vielen Menschen in Ulm Bestürzung ausgelöst. „Nicht vorzustellen, was hätte passieren können, wenn ein Feuer nachts in dem Haus, das von vielen Familien bewohnt wird, ausgebrochen wäre“, sagte Ulms OB Gunter Czisch. Mehrere Sprecher des Ulmer Rats der Religionen versammelten sich nach dem Anschlag vor der Moschee, um ein Zeichen der „Präsenz und Solidarität“ zu setzen. (bo/dpa)

