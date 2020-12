18:23 Uhr

Nach Einbruch und viel Hilfe: So feiert Graf Bachinger Weihnachten

Bevor Robby Bachinger mit seinem Traktor vom Parkplatz des Verbrauchermarkts in Weißenhorn fährt, winkt er noch einmal kurz. Oft steht er da, bekommt alte Sachen von Passanten geschenkt oder hält ein Schwätzchen. Neben seiner Wiese ist der Parkplatz der Ort, wo sich Bachinger am Öftesten aufhält.

Plus Wer Robby Bachinger nicht auf seiner Wiese findet, der trifft ihn auf dem V-Markt Parkplatz in Weißenhorn. Dort lässt er das Jahr Revue passieren, erzählt, was nach dem Raub in seinem Wohnwagen passiert ist und wie er Weihnachten feiert.

Von Sophia Huber

Robby Bachinger zieht an dem Strohhalm seines Trinktütchens, mit einem Ellenbogen lässig am Anhänger seines alten Schleppers gelehnt. Schon seit etwa einer Stunde steht er an diesem Montag im Dezember auf dem Parkplatz des Verbrauchermarkts in Weißenhorn. „Magst an Kaffee?“, fragt ein Mann im Vorbeigehen und grinst Bachinger an, er läuft auf das Back-Café zu. „Ahh ne du, danke, bin zufrieden“, antwortet der Graf und prostet dem Mann mit seinem Trinktütchen zu.

Entspannte Schwätzchen im Weihnachtstrubel

Die in Weißenhorn als Graf Bachinger bekannte Aussiedlerlegende kennt fast jeden, der an diesem Nachmittag an ihm und seinem Traktor vorbeiläuft. Gut, der Graf und sein Gefährt sind auch nicht zu übersehen. Es ist kurz vor dem zweiten Lockdown, die Menschen sind im Weihnachtsstress und in Kauflaune. Doch irgendwo zwischen diesem Trubel steht der Graf ganz entspannt und hält ein Schwätzchen nach dem anderen.

Ihm ist Weihnachten und die Hektik drumherum egal. „Wie ich Weihnachten feier? Na, ich lad’ mir natürlich das Christkind in meinen Wohnwagen ein und dann geht’s ab“, sagt er, zwinkert und grinst frech. Jeden seiner Sprüche ernst zu nehmen, wäre ihm gegenüber fast schon eine Beleidigung. Ihn zu siezen übrigens auch.

Was aber stimmt: Eine Frau hätte ihn an Heilig Abend zum Essen eingeladen. „Aber ich hock’ mich doch ned zu fremde Leid an Tisch.“ Bachinger habe dankend abgelehnt. Für ihn ist der 24. Dezember ein Tag wie jeder andere. Er macht sein Ding – und das meistens alleine. Würde er das Alleinsein nicht aushalten oder sogar gerne haben, würde er schließlich nicht ohne Familie auf einer großen Wiese in einem Wohnwagen am Rande von Weißenhorn leben. Wobei, so ganz allein ist er ja nicht. Katze Cadillac und Wildschwein Trüffel leben mit ihm. Und wenn es ihm nach Menschen ist, steht er eben, so wie an diesem Nachmittag, auf dem Supermarktparkplatz und unterhält die Passanten. Oder fährt in Weißenhorn herum und sammelt Schrott für seine Kunstwerke ein.

Ein Mann will gerade vom Supermarkt zurück zu seinem Auto mit Illertisser Kennzeichen laufen, dann stoppt er kurz und sagt: „Halt Robby, ich hab doch noch was für dich.“ Er kommt mit einer Schachtel mit Schleifbürsten und anderen Werkzeugen wieder, in der Schachtel liegt außerdem ein Umschlag mit etwas Geld. „Ich hab’ das in der Zeitung gelesen. Dass bei dir jemand Geld aus dem Wohnwagen gestohlen hat“, sagt der Mann. Der Graf bedankt sich für die Gaben.

Robby Bachinger wurde im Herbst bestohlen - das Geld bekam er nie wieder

Er versteht heute noch nicht, warum im frühen Herbst jemand ein Bündel Geldscheine aus seinem Zuhause geklaut hat. Sein Erspartes für den Winter hätte das sein sollen. Einige Leute aus der Region haben vom Diebstahl über die sozialen Medien und über einen Artikel in der Neu-Ulmer Zeitung erfahren und brachten dem Grafen etwas Geld vorbei. Das rührt Robby heute noch. Aber: „Manche Leit ham au gesagt, des Geld hätt’ ich selber versteckt. Die sind doch ned ganz dicht“, sagt Bachinger. Er wisse, was Klauen bedeutet: „Bei mir kommen manchmal d’Leit am helllichten Tag und stehlen die Fahrräder, die auf der Wiese liegen.“

Eigentlich will er das Geld, das er geschenkt bekommt nicht, sagt er. Aber er freut sich über die netten Begegnungen und wenn er den Leuten etwas zurückschenken kann. Selbst wenn es der Schokonikolaus ist, den er selbst geschenkt bekommen hat. „Die Leit nehmen mich so, wie ich bin“, sagt er und überlegt kurz. Er streift mit den Fingern durch seinen Bart: „Ich bin echt ein Glücksschwein.“ Fast überall werde er mit freundlichen Worten empfangen, auch wenn er im Weihnachtstrubel mitten auf dem V-Markt Parkplatz steht, sodass manch einer etwas rangieren muss. Sogar der Geschäftsführer des Supermarktes grüßt den Robby im Vorbeigehen freundlich.

Einen Christbaum? Den braucht Graf Bachinger nicht

Ein paar Meter weiter kauft ein Vater mit seinem Sohn gerade einen Christbaum an einem Stand am Rande des Parkplatzes. Robby schaut kurz rüber: „Sowas brauch i ned. Wenn i nen Baum will, geh ich in Wald und schlag den.“ Vor vielen Jahren habe er mal seiner damaligen Freundin einen Maibaum im Wald geholt. Robby kann also auch romantisch sein. Doch beim Weihnachtskitsch hört die Romantik schon wieder auf: Er ist zwar kein Weihnachtsmuffel – Plätzchen nimmt er gerne an – aber wichtig sind ihm Kerzenschein, geschmückte Christbäume und Geschenke nicht. Und: „Ich bin kein Nikolaus oder Weihnachtsmann“, stellt er klar und zeigt auf seinen Vollbart. Auf diesen Spitznamen sei damals ein Filmteam gekommen, das eine Reportage über Bachingers Aussteigerleben gedreht hat und bei der Premiere „ihren Nikolaus“ auf die Bühne gebeten habe. „Ja geht’s noch?“, sagt Bachinger dazu, als er die Geschichte erzählt.

Dafür mag er aber die Kälte. „Wenn’s so 13 Grad im Wohnwagen hat, ist es perfekt. Ich mach’ immer noch kurz meine Heizdecke im Bett an, damit die feuchte Kälte rausgeht“, erzählt er. Für die Füße hat er Cadillac, für die Seele Gorbatschow. Weihnachten im Wohnwagen klingt doch irgendwie gemütlich.

So gerne Robby Schwätzchen hält, irgendwann muss auch er an diesem Dezembernachmittag los. Zum Rewe, Speck kaufen. „Heut Abend gibt’s Kartoffelsupp.“ Es dämmert schon langsam. Der Graf muss sich beeilen sagt er, er hat nämlich kein Licht an seinem Traktor. Dafür aber eine Parkscheibe, die vorne an der Motorhaube klemmt. „Des hieß ja mal, man soll hier eine Parkscheibe stellen. Deswegen hab’ ich mir extra eine besorgt. Aber bei mir wollen se des nie wissen.“ Warum wohl?

