Nach Ernst-Prost-Hotelkauf: „Glanz und Gloria“ für das Golden Tulip

Plus Nachdem Liqui-Moly-Chef Ernst Prost das Neu-Ulmer Hotel kaufte, ist die Euphorie im Haus groß.

Sabine Hieber war dabei, als der Deal unter Dach und Fach gebracht wurde. Auf Schloss Leip-heim empfing Ernst Prost die Personalleiterin und einen Vertreter des Besitzers des 1979 erbauten Hotels. „Ein sehr ehrenwerter und honoriger Mann, der unsere Ambitionen versteht und ebenfalls zu schätzen weiß“, sagt Prost über seinen Verhandlungspartner. Und machte den Deal per Handschlag klar. Auch die Personalleiterin habe Verdienst daran, dass Prost sich dafür entschied, ein Hotel zu kaufen, das im Internet für 14 Millionen Euro angeboten wurde. Prost : „Frau Hieber hat sich ganz unglaublich für die Mannschaft eingesetzt und dafür, dass wir das Hotel kaufen bevor es in die falschen Hände gerät.“

„Ich finde keine Worte, die Stimmung im Hotel zu beschreiben“

Nun, nachdem der Kauf öffentlich wurde, ist die Euphorie im „ Golden Tulip Parkhotel Neu-Ulm “, so der komplette Namen der Institution, groß. „Ich finde keine Worte, die Stimmung im Hotel zu beschreiben“, sagt Hieber. „Sensationell. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach das Beste, was uns hätte passieren können.“ Direktorin. Angelika Knoedel freue sich aus dem Urlaub mit. Personalleiterin Hieber ist überzeugt, dass Prost den Willen habe, „das Hotel in Glanz und Gloria erstrahlen zu lassen.“

Der Sohn von Ernst Prost las, wie berichtet, in der Neu-Ulmer Zeitung vom geplanten Verkauf des Hotels und sagte zu seinem Vater: „Papa, wir sollten das Hotel kaufen bevor irgendein geldgieriger und renditegeiler Investor den Kasten schnappt und dann sein Kahlschlag-Programm der Kostenoptimierung durchzieht.“ Das 1979 erbaute Hotel hat derzeit 132 Zimmer und drei Junior-Suiten auf sechs Etagen.

Ernst Prost erntet dafür in den sozialen Netzwerken viel Lob

„Wir sind keine Investoren, sondern Unternehmer die langfristig und nachhaltig denken und agieren und nicht auf kurzfristigen Profit starren. Und in diesem Sinne freuen wir uns jetzt sehr, mit dem derzeitigen Betreiber und der ganzen Mannschaft, an die guten und großen Zeiten dieses Traditionshauses direkt an der Donau anzuknüpfen“, sagt Prost , der streitbare Unternehmer, der auch in der Vergangenheit kaum in die Schublade eines Kapitalisten passte. Der 63-Jährige erntet dafür in den sozialen Netzwerken viel Lob: „ Ernst Prost , jetzt haben Sie meinen Respekt verdient“, „Gute Entscheidung, dieser Chef investiert das in Deutschland verdiente Geld wieder in Deutschland “ oder „Für seine Kinder tut man eben alles in seiner Macht stehende. Finde ich toll“, lauten drei der Kommentare auf unserer Seite.

