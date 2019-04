11:52 Uhr

Nach Schlägerei: Zeugen und Opfer gesucht

Am Mittwochabend soll es am Theodor-von-Hildebrandt-Platz in Neu-Ulm zu einer Schlägerei gekommen sei. Jedoch fehlt jede Spur von den Opfern. Was geschehen war.

Bei der Polizei Neu-Ulm ist am Mittwochabend eine Mitteilung über eine mögliche Schlägerei am Theodor-von-Hildebrandt-Platz eingegangen. Gegen 21.15 Uhr soll sich der Vorfall laut Polizeibericht ereignet haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein 16-Jähriger angetroffen, der einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen haben soll.

Bei der weiteren Klärung des Vorfalls konnten drei weitere junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren ermittelt werden. Sie sollen an weiteren Körperverletzungen beteiligt gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, fehlt auch bei diesem Vorfall jedwede Spur vom Opfer.

Neu-Ulm: Verdächtige haben eine Schreckschusswaffe im Auto

Im Auto der Verdächtigen wurde eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt. Die Waffe soll laut Polizeibericht aber während der Tat nicht benutzt worden sein. Nach der Aufnahme des Vorfalls konnten die jungen Männer wieder gehen. Das Motiv ist bislang unklar.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet daher um Hilfe. Gesucht werden die unbekannten Geschädigten sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls. Informationen können Sie unter Telefon 0731/8013-0 bzw. der Mail pp-sws.neu-ulm.pi@polizei.bayern.de melden. (dwo)

