13:42 Uhr

Nach Terroralarm: Polizeieinsatz in Ulmer Innenstadt beendet

In Ulm lief am Freitagmittag ein Einsatz der Polizei: Bewaffnete Einsatzkräfte standen an den Zugängen zur Fußgängerzone. Auslöser war ein Vorfall in Essen.

Die Polizei hat heute in Ulm an sämtlichen Zufahrten zur Fußgängerzone martialisch Präsenz gezeigt: Mit automatischen Waffen ausgestattet postierten sich Beamte rund um Hirsch- und Bahnhofstraße. Um 13.30 war der Einsatz beendet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Vorfall im fernen Essen (Nordrhein-Westfalen) der Auslöser: Dort war offenbar ein Auto durch die Fußgängerzone gerast.

Polizeieinsatz in Ulm nach Terroralarm in Essen

Um ähnliche Vorfälle zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten, habe sich das Polizeipräsidium Ulm dazu entschlossen, die Präsenz in der Ulmer Innenstadt kurzzeitig zu erhöhen. Aufgrund der Witterung sei die Innenstadt stark besucht, deshalb sei die Polizei mit starken Kräften im Stadtkern und um die Innenstadt präsent. Nachdem festgestellt wurde, dass es aktuell keinen Anlass für eine konkrete Gefährdung gibt, wurden die starken Kräfte zurückgefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in Essen niemand verletzt worden. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich fest, als er parkte. Die Beamten verfolgten den Fahrer am Freitag mit vielen Einsatzkräften, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Hubschrauber sei zur Unterstützung gerufen worden. "Die Hintergründe zum Sachverhalt sind noch unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen. Bitte verbreiten Sie keine Gerüchte oder Spekulationen", twitterte die Polizei in Essen am Mittag. (heo)

