Nach Unfällen geflüchtet

Geparkte Autos in Neu-Ulm beschädigt

Zwei Unfallfluchten sind der Neu-Ulmer Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Bei Parkremplern entstand jeweils Sachschaden. Zwischen 8 und 17 Uhr wurde ein auf einem Firmenparkplatz in der Von-Liebig-Straße geparkter Kleinwagen angefahren. Hierdurch entstand an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich dann am Abend auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in der Thalfinger Straße in Burlafingen. Dabei wurde ein silberner Opel von einem unbekannten Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel gerammt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Auch in diesem Fall suchte der Verursacher anschließend das Weite, ohne sich zu melden. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (az)

