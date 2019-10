15:25 Uhr

Nach Unfall: Betrunkene Fahrerin fällt aus Auto

Eine betrunkene Frau hat am späten Montagabend einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm verursacht. Dann stürzte sie.

Eine betrunkene Frau hat am späten Montagabend einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm verursacht. Dann stürzte sie.

Am späten Montagabend hat eine 62-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ihr Fahrzeug zunächst im Begegnungsverkehr ein Auto und prallte dann am Fahrbahnrand gegen einen geparkten Wagen.

Frau steigt aus und stürzt zu Boden

Die stark alkoholisierte Fahrerin stieg nach den Zusammenstößen aus und stürzte im Anschluss zu Boden. Dabei blieb sie unverletzt. Ein Alkoholtest ergab: Die 62-Jährige hatte mehr als 1,1 Promille intus. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Weiterfahren durfte die Frau freilich nicht. Ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen folgen