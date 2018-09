14:24 Uhr

Nach Verkehrs-Chaos in Ulm: Sperrungen sind teilweise aufgehoben

Am Donnerstag steckten Autofahrer teils stundenlang im Berufsverkehr fest. Nun sollen zusätzliche Fahrspuren die Ulmer Innenstadt entlasten.

Von Sebastian Mayr

Feierabend-Chaos in Ulm: Karlstraße, Frauenstraße und Olgastraße waren hoffnungslos überlastet. Weil Teile der Ulmer Innenstadt wegen Asphalt-Arbeiten für die neue Straßenbahnlinie 2 gesperrt waren, ging am Donnerstagabend im Berufsverkehr fast nichts mehr. "Dass Stauungen kommen, war uns allen klar. Dass der Verkehr in dem Maß zum Stillstand kommt, das hätten wir nicht erwartet", gesteht der zuständige Bauoberleiter Johann Karmann.

Das Chaos soll sich am heutigen Freitagabend nicht wiederholen: Vertreter der Stadt und der Baufirmen haben sich zu Gesprächsrunden getroffen und auch die Unternehmen ins Boot geholt, die an der Baustelle für die Sedelhöfe gegenüber des Hauptbahnhofs arbeiten. Das Ergebnis: einige Fahrspuren können zusätzlich freigegeben werden.

Olgastraße, Neutorstraße und Bahnhofplatz frei

Die Straßen, die am Bahnhof vorbeiführen, sind ab 15 Uhr zweispurig befahrbar. Ab etwa 17 Uhr ist die Olgastraße zwischen Neutorstraße und Bahnhofplatz befahrbar. Auch die Einfahrt in die Wengengasse ist dann möglich. Um das zu ermöglichen, sind zusätzliche Betonleitwände aufgebaut worden, die den Verkehr sichern sollen.

Auf dem Abschnitt zwischen Salzstadel und Neutorstraße bleibt die Olgastraße dagegen bis Sonntag gesperrt. Auch die Ludwig-Erhard-Brücke kann stadtauswärts bis zu diesem Tag nicht befahren werden.

