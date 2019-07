vor 42 Min.

Nach dem Bier kommt der Wein

„Brett im Schtoi“ präsentiert Programm

Von Marcus Golling

Inzwischen dürften sich alle Aktiven des „Brett im Schtoi“ wieder erholt haben: Das Jubiläums-Open-Air mit der Gruppe Mistcapala vor dem Käppele in Diepertshofen war ein denkwürdiges Ereignis – vielleicht auch ein bisschen wegen des „Schtoi“-Bieres, das ausgeschenkt wurde. Doch viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Das Programm für die nächste Saison ist bereits fertig – und bietet wieder Musik und Kleinkunst in vielen Facetten.

Gespielt wird seit 2018 im 100 Besucher fassenden „Kulturschtadel“ beim „Hirsch“ in Attenhofen. Nach dem bierigen Jubiläum geht es dort nach den Ferien weiter mit einem Weinkabarett vom Duo Schräglage, alias Elke Ott und Gesa Schulze-Kahleyß, den „Spaßsommeliers mit der Lizenz zum Trinken“ (14. September). Fortgesetzt wird die Reihe mit jiddischer Musik der deutsch-schweizerischen Gruppe Playin’ Tacheles (19. Oktober) und einem vorweihnachtlichen Abend mit dem Brett-im-Schtoi-Ensemble unter dem Titel „Nikolaus schlägt Weihnachtsmann“ (5. Dezember).

Im neuen Jahr spielt das „BiS“ zunächst zweimal außerhalb: Das Münchner Sommertheater gastiert mit der Nestroy-Posse „Das Mädl aus der Vorstadt“ im Stadttheater Weißenhorn (25./26. Januar), dann entführt das Orchestra Mondo in der Hermann-Köhl-Schule in das Reich des Tango (21. März).

Zurück im „Kulturschtadel“ darf wieder gelacht werden – bei drei Kabarettabenden: Schwäbin Heike Sauer alias Marlies Blume sagt „Ohne dich fehlt dir was“ (25. April), Polit-Satiriker Nils Heinrich „ … probt den Aufstand“ (16. Mai) und Justiz-Kenner Werner Koczwara erzählt vom „Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“ (27. Juni).

Der traditionelle Kartenvorverkauf findet am kommenden Sonntag, 14. Juli, von 16 bis 17 Uhr in der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen statt. Ab Mittwoch, 24. Juli, gibt es die Tickets auch unter Telefon 07302/7821233 oder online auf brett-im-schtoi.de (mgo)

Themen Folgen