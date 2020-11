vor 18 Min.

Nach illegaler Party in Neu-Ulm: Rangelei mit der Polizei

Rund 25 junge Leute feierten am Freitagabend in Neu-Ulm eine illegale Party in Freien. Dann kam die Polizei.

Am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr bekam die Polizeiinspektion Neu-Ulm einen Hinweis, dass am Skatergelände im Wiley-Park etwa 25 Jugendliche feierten. Als die ersten Streifenwagen heranrollten, gingen die jungen Leute in alle Richtungen stiften. Dennoch erwischte die Polizei zwei 15- und 16-jährige Neu-Ulmer. Beide sollten wegen ihrer starken Alkoholisierung und der Tatsache, dass sie minderjährig waren, ihren Eltern übergeben werden. Der 15-Jährige wehrte sich jedoch. Dabei schlug er einer 23-jährigen Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht. Zudem versuchte er ihrem Kollegen zwischen die Beine zu fassen und an den Einsatzgürtel zu greifen. Dabei gelang es ihm auch, den Verschluss der Dienstpistole zu öffnen. Dennoch konnte er schließlich überwältigt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der junge Randalierer zur Blutentnahme gebracht. Die Polizei übergab ihn schließlich in die Obhut eines Erziehungsberechtigten. Den 15-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Zudem müssen sich er und der 16-Jährige wegen des Verbots von Menschenansammlungen im Sinne der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verantworten. Die Polizeibeamtin wurde durch den Angriff leicht verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden und ist vorübergehend dienstunfähig. (hip)

