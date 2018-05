00:36 Uhr

Nachfolge für Haupt

Ulrike Blessing wird im dritten Wahlgang zur neuen Leiterin ernannt

Die Ulmer Kantorei hat eine neue Leitung: Fünf Wochen, nachdem sich Albrecht Haupt nach 59 Jahren als Dirigent des Chores mit einem glanzvollen Konzert in der Pauluskirche verabschiedet hatte, entschieden sich 71 von 88 teilnehmenden Chormitgliedern der Kantorei im dritten Wahlgang für Ulrike Blessing, die damit die nötige Dreiviertel-Mehrheit als Nachfolgerin des Gründungsleiters Albrecht Haupt bekam.

Ulrike Blessing besuchte in ihrer Schulzeit Gymnasien in Langenau und Ulm und studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Sie ist selbst Mitglied im Württembergischen Kammerchor, Lehrerin an der Langenauer Musikschule und nebenberufliche Stimmbildnerin der Ulmer Spatzen. Nach mehreren Meisterkursen zu den Bereichen Frühbarock und Alte Musik.

2016 wurde sie von Bischof Gebhard Fürst zur Chordirektorin ernannt. (köd)