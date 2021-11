Ein Reporter der alten Schule: Willi Böhmer ist gestorben

Plus Der ehemalige NUZ-Redakteur ist jetzt mit 73 Jahren gestorben.

Er war ein Reporter der alten Schule, einer, der eigentlich 24 Stunden am Tag für seinen Beruf brannte, der für eine gute Geschichte alles stehen und liegen ließ. Und er war einer, der deshalb im Raum Ulm/ Neu-Ulm einen legendären Ruf genoss, nicht nur unter Journalisten. Nun ist Willi Böhmer im Alter von 73 Jahren seiner schweren Krankheit erlegen.