Nachts um vier in der KSV-Halle

Die Theatergruppe spielt unter neuer Leitung und mit einer neuen Darstellerin

Auf der Bühne der KSV-Turnhalle geht es bald wieder drunter und drüber. Unter dem Titel „Immer wieder nachts um vier“ betreten die Laienschauspieler in diesem Jahr die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Besucher dürften sich auf eine rund 90-minütige turbulente Beziehungskomödie einstellen, sagen die Schauspieler, die noch nicht zuviel von der Handlung verraten wollen.

Mit der Komödie von Rolf Sperling und Stefan Bermüller gibt Stefan Ziegengeist als neuer Abteilungsleiter seinen Einstand: „Das Stück passt einfach super zu unserer Truppe und auch zu unserem Publikum“, sagt er. Die neue Lichtanlage, die mit modernen LED-Leuchten die bisherigen Halogenscheinwerfer ablöst, soll dem Stück zu Gute kommen, kündigt Ziegengeist an. „Mit unterschiedlichen Farben und Helligkeiten können wir auch die Nachtstimmung im Stück gut zum Ausdruck bringen“, erklärt er. Die Schauspieler sind sich jetzt schon sicher, dass das Stück auch dieses Mal ein Erfolg wird. Schließlich müssten sie selbst auch nach mehr als zwei Dutzend Proben noch immer über die Gags lachen.

Als Neuzugang in der eingespielten Mannschaft gibt die 19-jährige Alexandra Schuler ihr Debüt auf der KSV-Bühne. Nicht zuletzt hätte sie als neues Gesicht in der Truppe den Ausschlag für die Auswahl des Stückes gegeben, sagt Ziegengeist: „Die Besetzung hat sich für eine junge, weibliche Rolle gut angeboten.“ Großes Lampenfieber braucht die Debütantin derweil nicht zu haben. Kann sie sich doch neben ihren Bühnenkollegen, wie Norbert Vorreiter, Armin Krais, Marina Stang, Petra Körmendy und Sarah Schmid, auf deren Erfahrung verlassen. Falls der Text dennoch ins Stocken kommen sollte, sitzt Elke Kerbs im Soufflierkasten und hilft mit Stichworten weiter. (anbr)

Aufführungen der Komödie sind jeweils Samstag, 14. und 21. März, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 23. März, um 15 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse der KSV-Halle an der Jahnstraße in Unterelchingen.