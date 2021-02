vor 32 Min.

Nächtliche Ausgangssperre ab Montag im Landkreis Neu-Ulm aufgehoben

Im Landkreis Neu-Ulm gilt ab Montag keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Wie ist die Situation in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis?

Im Landkreis Neu-Ulm ist ab Montag die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Das bayerische Kabinett hatte in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, dass die nächtliche Sperre für alle Landkreise entfällt, deren Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Im Kreis Neu-Ulm liegt dieser Wert seit Mitte Januar unter dem Wert von 100.

Am Freitag lag die Inzidenz bei 55,4. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 4701 bestätigte Fälle gemeldet, das sind 28 mehr als am Vortag. Von den bestätigten Fällen befinden sich derzeit 165 Personen in Quarantäne. 99 Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm starben demnach in Verbindung mit dem Coronavirus.

Auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis gelten keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Jedoch ist hier die Vorgehensweise der Ämter etwas komplizierter. Der Grund ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. Obwohl Ulm und der Alb-Donau-Kreis über dem vorgegebenen Schwellenwert von 50 liegen, wurden die Einschränkungen aufgehoben. (krom/az)

