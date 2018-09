01.10.2018

Nächtliche Irrfahrt endet mit Anzeige

Schrittgeschwindigkeit auf der Autobahn

Vöhringen Eigentlich wollten sie am Freitagabend nach der Arbeit nur möglichst schnell nach Hause. Drei Männer aus Albanien machten sich in einem Auto in München auf den Weg. Doch weil der Beifahrer, der den Weg kannte, einschlief, folgte eine Irrfahrt. So berichtet es die Polizei.

Statt nach Salzburg lenkte der Mann am Steuer den Wagen nach Stuttgart. Dort wachte der Beifahrer auf und erkannte, dass die Männer zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren waren. Er forderte den Fahrer auf, wieder nach München und dann weiter Richtung Salzburg zu fahren.

Gesagt, getan. Später schlief der Beifahrer jedoch wieder. So verfuhr sich der Fahrer am Autobahnkreuz Elchingen erneut und setzte den Weg in Richtung Kempten fort. Bei Vöhringen verlor er schließlich den Mut und lenkte das Auto von der Autobahn. Und zwar in Schrittgeschwindigkeit, weshalb eine Polizeistreife den Wagen kontrollierte. Das war gegen 3 Uhr. Das Problem: Der Mann am Steuer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Erlaubnis und wegen der Ermächtigung dazu, im zweiten Fall gegen den Beifahrer. (az)

Themen Folgen