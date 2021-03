vor 50 Min.

Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm: Wie sieht der Bus der Zukunft aus?

Plus Kommen Wasserstoff- oder Elektrobusse? Die SWU Verkehr will mit einer Entscheidung abwarten und behält nicht allein die Technik im Blick. Eine Partei macht Druck.

Von Sebastian Mayr

Ulmer Forscher entwickeln eine Wasserstoffbatterie, das Müllheizkraftwerk in Weißenhorn stellt Strom her, und das Bähnle von Weißenhorn nach Ulm wird damit angetrieben. Diese Vision schilderten Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger vor etwas mehr als einem Jahr. Könnten auch Busse im Stadtverkehr von Ulm und Neu-Ulm so betrieben werden? Bei der SWU Verkehr gibt man sich zurückhaltend. Ein emissionsfreier Antrieb für die Busse wird wohl kommen. Aber wann? Und welche Technik?

Ein Wasserstoff-Bus der Wiesbadener Verkehrsbetriebe. Kommt diese Technik auch nach Ulm und Neu-Ulm? Bild: Andreas Arnold, dpa (Symbolfoto)

Die Region hat 300.000 Euro Fördergeld vom Bund bekommen, um ein Gesamtkonzept zur Wasserstoffnutzung zu erarbeiten, ein Ergebnis hätte bis bis Mitte 2021 vorliegen sollen. Doch daraus wird nichts: "Das Projekt läuft aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant", berichtet Marius Pawlak von der Stadt Ulm. Man habe aber die Zusage bekommen, das Konzept vollumfänglich bearbeiten zu dürfen. "Es wird aber noch dauern", so Pawlak.

Wann auch immer das Konzept vorliegt und welche Lösungen auch immer präsentiert werden: Die SWU Verkehr könnte davon profitieren. Die für den Nahverkehr zuständige Stadtwerke-Tochter jedenfalls will sich noch nicht festlegen, wie ihre Busse künftig angetrieben werden. "Wir stehen allen Systemen offen gegenüber", sagt Sprecher Sebastian Koch. Das Unternehmen wolle die Entscheidung von der industriellen Entwicklung abhängig machen. Sprich: Wer die beste Technik liefert, soll Ulm und Neu-Ulm mit Fahrzeugen versorgen.

Umstellung auf Elektrobusse: SWU Verkehr ist vorbereitet

Unabhängig davon, in welche Richtung das Pendel ausschlägt, sieht sich die SWU Verkehr vorbereitet: "Wie wir das anstellen, wissen wir schon", berichtet Unternehmenssprecher Koch. Eine ausführliche Machbarkeitsstudie zur Elektromobilität liege vor, die Ergebnisse seien umfangreich und vielschichtig. Eine entscheidende Frage seien die zeitlichen Abstände, in denen die Akkus der Busse aufgeladen werden müssen.

Die vielen Ulmer Hügel bereiten dem Unternehmen indes keine großen Sorgen. Die Busse sind nach der Überzeugung der SWU Verkehr unabhängig von der Technik leistungsstark genug, um die Erhebungen zu schaffen. Im Zweifel setze man bei besonders steilen Anstiegen auf Hybrid-Fahrzeuge mit alternativem und herkömmlichem Antrieb.

Wasserstoff: Referenzstrecke zwischen Ulm und Neu-Ulm?

Der erste Schritt, so Koch, wäre ein Teststück auf einem flachen Streckenabschnitt im Busnetz der Doppelstadt. Die CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat hat in einem Antrag aus dem Januar 2021 einen konkreten Vorschlag gemacht: Zwischen dem Ulmer Rathaus und dem ZUP in Neu-Ulm solle eine Referenzstrecke eingerichtet werden, auf der Wasserstoffbusse verkehren.

Wann die ersten Busse in Ulm und Neu-Ulm durch Brennstoffzellen und mit Wasserstoff oder einem anderen Energieträger angetrieben werden, hängt im Übrigen nicht ausschließlich vom Fortschritt in Industrie und Forschung ab. Nach Auskunft von Sprecher Koch rechnet man im Unternehmen damit, dass eine verpflichtende Quote von emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen kommt - etwa von der EU.

