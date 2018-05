00:34 Uhr

Namhafter Nachschub für die Obstwiese

Neue Ankündigungen für Festival im August

Die Organisatoren des Obstwiesenfestivals legen nach: Am Freitag haben sie einen ganzen Satz weiterer Künstler für die 26. Ausgabe des Open Airs von 16. bis 18. August bekannt gegeben. Und der kann sich ebenfalls sehen beziehungsweise hören lassen: So übernimmt die vor allem bei jungen Musikfans populäre Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth einen der beiden Headliner-Plätze für das „Umsonst & draußen“-Wochenende am Lerchenberg bei Dornstadt.

Ebenfalls neu im Aufgebot sind mit dem Liedermacher Voodoo Jürgens und den Indie-Urgesteinen Naked Lunch zwei Vertreter aus Österreich. Von weiter her kommen das australische Dance-Punk-Duo DZ Deathrays, Singer-Songwriter Jonathan Bree aus Neuseeland und die Elektroniker Dengue Dengue Dengue aus Peru.

Bereits seit Mitte April sind einige weitere Bands bekannt: So kommen unter anderem die Hamburger Tocotronic und die Frauenbands Hinds aus Madrid zum „OWF“ nach Dornstadt. (az)

Themen Folgen