16:45 Uhr

Narren übernehmen die Rathäuser

Umzüge, Spiele und der Wettstreit um den Schlüssel zur städtischen Verwaltung: In Vöhringen und Senden gibt es am Gumpigen Donnerstag einiges zu sehen.

Am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, verwandeln sich das Vöhringer Rathaus und Umgebung in eine magische Welt der Feen und Zauberwesen. So lautet in diesem Jahr das Motto für die kleinen und großen Narren. Das lässt jede Menge Spielraum, sich zu verwandeln.

Einer der Höhepunkte wird wie in jedem Jahr der Faschingsumzug sein, der um 15.30 Uhr beginnt. Mädchen und Buben aus den Kindertageseinrichtungen werden auf dem Weg durch die Straßen der Stadt von Brauchtumsgruppen aus nah und fern, von Musikkapellen und von Narrenzünften begleitet. Der Umzug nimmt in diesem Jahr einen neuen Verlauf. Die Gruppen treffen sich auf dem Kirchplatz, wo sich der bunte Zug formiert. Dann geht es über die Iller-, Wieland-, Park-, und Vöhlinstraße bis zum Hettstedter Platz.

Was zieht Karl Janson beim Rathaussturm an?

Gerätselt wird noch darüber, was Bürgermeister Janson, bekannt für seine stets ausgefallene Kostümierung, dieses Mal für ein Gewand anlegt. Schließlich ist es das letzte Mal, dass der Rathauschef seine Regierungsgewalt bis Aschermittwoch in die Hände der Narren-Hauszunft Wasamolle legt, die den Heimvorteil genießen.

Auf dem Hettstedter Platz geht’s nach dem Umzug zur Sache – die Wasamolle wollen den Schüssel zum Rathaus. Dass beim Sturm auf das Rathaus mit kräftiger Gegenwehr zu rechnen ist, damit wird gerechnet. Freiwillig wird Schultes Karl Janson den Schlüssel wohl kaum herausrücken. Sollte allerdings das Wetter nicht mitmachen, muss der Umzug und das bunte Faschingstreiben entfallen. Fröhliches Treiben bis in die Abend- und Nachtstunden schließen sich an und beenden den Gumpigen Donnerstag.

Das ist in Senden am Gumpigen neu

In Senden gibt es dieses Jahr am Gumpigen wie berichtet eine Neuerung. Nachdem der Rathaussturm im vergangenen Jahr wegen Unstimmigkeiten mit Bürgermeister Raphael Bögge ausgefallen war, wartet dieses Jahr ein breites Programm auf die Bürger: Nach dem Rathaussturm, der am Donnerstag, 20. Februar, um 17.30 Uhr beginnt und diverse Spiele beinhaltet, führt der Weg in einem kleinen Umzug zum Bürgerhaus. Dort wird der Narrenbaum geweiht und anschließend bei einer Open-Air-Party mit DJ gefeiert. (ub, az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Silbereisens Schlager-Megaparty in der Ratiopharm-Arena

Faschingsendspurt in Weißenhorn: Das ist geboten

Themen folgen