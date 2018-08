vor 27 Min.

Nasse Straßen: Mehrere Autos krachen gegen Leitplanken

Update: Auf der A7 und auf der B28 in Richtung Norden kam es auf nassen Straßen zu drei Unfällen. Es gab Staus. Der Verkehr fließt aber wieder.

Von Wilhelm Schmid

Wer am Dienstagvormittag in Richtung Ulm unterwegs war, musste mehr Zeit einplanen: Gleich dreimal krachte es gegen 11.30 Uhr im Regen auf der Autobahn A7 und der B28 in Fahrtrichtung Norden. Es gab lange Staus. Aber inzwischen fließt der Verkehr wieder.

Wie von den Autobahnpolizeistationen Memmingen und Günzburg zu erfahren war, prallte jedes Mal ein Auto alleinbeteiligt gegen die Leitplanken - wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit".

Unfälle wegen des Regens: Fahrten wurden zu schmierigen Rutschpartien

Durch den Regen war der staubige Belag, der sich in den vergangenen Hitzetagen gebildet hatte, auf der Fahrbahn zu einer schmierigen Fläche geworden. Der erste Unfall ereignete sich im dreispurigen Anstieg nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Illertissen. Dort schleuderte ein Wagen aus dem Oberallgäu auf der regennassen Fahrbahn zuerst nach rechts und dann nach links in die Leitplanken. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst verletzt in Kliniken eingeliefert. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumarbeiten behilflich.

Fast gleichzeitig ereignete ein ähnlicher Vorfall zwischen Illertissen und Vöhringen, wobei niemand verletzt wurde. Und schließlich krachte es noch auf der vierspurigen B28 nach dem Dreieck Hittistetten in Richtung Senden. Der Grund auch hier: unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Zwei Personen wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Obwohl bei jedem der drei Unfälle der Verkehr mindestens einspurig vorbeifließen konnte, bildeten sich Staus. Einer reichte von Altenstadt bis nach Berkheim zurück. Auch danach meldete der Verkehrsfunk sowohl auf der A7 zwischen Illertissen und Vöhringen als auch auf der B28 "stockenden Verkehr".

Themen Folgen