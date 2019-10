30.10.2019

Nasses Kinovergnügen

Im Sendener See- und Hallenbad findet am Samstag eine Poolparty statt. Besucher können planschen und einen Film sehen

Ein Kinoerlebnis der besonderen Art können Besucher des Sendener See- und Hallenbads am kommenden Samstag, 2. November, erleben. An diesem Tag veranstaltet die Stadt von 15 bis 18 Uhr eine Poolparty inklusive Filmnachmittag.

Das neue Konzept soll das Sendener Bad beliebter machen. Der Stadtrat hatte diese Aktionen beschlossen, im Sommer gab es bereits einen Nachmittag mit vielen Aktionen. Nun kommt also der Film, den man vom Pool aus anschauen kann. Damit alles gemütlich wird, treiben im Wasser schwimmende Kino-Sessel.

Organisiert wird der Nachmittag vom Zephyrus-Discoteam, das mit professioneller Ton- und Videotechnik sowie einer großen Filmleinwand arbeitet, wie die Stadtverwaltung Senden mitteilt.

Bei der Kino-Poolparty zeigen die Organisatoren demnach Auszüge aus einem actionreichen Programm. Der Film wird entweder im Vorfeld oder vor Ort von den jungen Gästen selbst ausgewählt: Es wird der Film angesehen, bei dessen Vorschau am lautesten applaudiert wird.

Die Eintrittspreise für die Sonderveranstaltung entsprechen den regulären Eintrittspreisen für das See- und Hallenbad. Empfohlen wird die Kino-Poolparty von der Stadt für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. (az)

Weitere Informationen gibt es auch direkt im See- und Hallenbad unter der Telefonnummer 07307/9020-0.

