26.07.2018

Naturschützer beklagen Flächenfraß

Kritik an Sendener Planungsansatz

Die Kreisgruppe Neu-Ulm des Bundes Naturschutz lehnt den aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Senden ab. In einem Positionspapier äußert der Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele mahnende Worte. Der Entwurf berücksichtige absolut unzureichend den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden. Bayern sei nach wie vor trauriger, bundesweiter Spitzenreiter im Flächenverbrauch. Jede Kommune, führt Kurus-Nägele weiter aus, sei dafür verantwortlich, auf diesen Missstand durch entsprechend deutlich reduzierten Flächenverbrauch in der Bauleitplanung zu reagieren. Von einem Ansatz zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden sei im vorliegenden FNP-Entwurf der Stadt aber nichts zu erkennen.

Im Planungsansatz sind 30,2 Hektar Fläche für Wohngebiete, 11,5 Hektar Fläche für Mischgebiete und 27,9 Hektar Fläche für Gewerbegebiete neu ausgewiesen. „Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Stadt Senden in den letzten fünf Jahrzehnten in nahezu ungebremster Form Flächenüberbauung im Illertal umgesetzt hat, sollte zukünftig darauf geachtet werden, dem massiven Flächenverbrauch entgegenzuwirken“, schreibt der Geschäftsführer. „Bereits im derzeitigen Siedlungszustand des Stadtgebietes liegen die überbauten Flächen wie ein ‘Propf’ im Illertal.“ Weitere Flächenüberbauungen in dem geplanten Ausmaß seien im Hinblick auf die Lebensqualität nachfolgender Generationen und den Erhalt der Lebensraumfunktionen im Unteren Illertal nicht zu tolerieren.

Konkret fordern die Naturschützer, gleich neun geplante Baugebiete aus dem Entwurf zu streichen. Dazu gehört unter anderem das 14,3 Hektar große Gebiet Alemannenstraße in Ay. Dieser Gewerbegebietsansatz ist aus Sicht der Kreisgruppe absolut überzogen, da im Bereich St.-Florian-Straße und Junkeräcker genügend Gewerbegebietsflächen ausgewiesen seien. Zudem sei Senden sowohl im Norden als auch im Süden bereits jetzt massivst mit Gewerbegebietsflächen umschlossen.

Auch die geplante Trasse für eine Osttangente sollte aus Sicht der Naturschützer aus dem Entwurf entfernt werden, um eine weitere Zerschneidung der freien Landschaft zu verhindern. Insgesamt könne so die geplante Neuausweisung von 69,6 auf 29,1 Hektar Fläche reduziert werden. Das sei angemessen. (az)

