Neher macht dicht: Eine Tradition verschwindet

Plus Der Name Neher ist seit über 100 Jahren in der Geschäftswelt verankert. Das kommende Aus für das Geschäft in Neu-Ulm steht auch für den Niedergang eines Handwerks.

Generationen sind mit dem Namen Neher aufgewachsen. Die Rutsche im längst geschlossenen „Neher – Haus des Kindes“ in der Neuen Straße in Ulm begeisterte über Dekaden den Nachwuchs – bis mit dem Bau der Neuen Mitte 2005 das Innenstadt-Geschäft geschlossen wurde. Unter dem Namen „Hoppala“ verkauft ein Zweig der Familie weiterhin in Neu-Ulm Kinder- und Babyausstattungen. Doch die Wurzeln des Unternehmens sterben ab: Mitte des Jahres wird Hans-Peter Neher sein Korbwarengeschäft in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße schließen. Das Aus für das Korbwarengeschäft ist symptomatisch für den Zustand eines Berufs. „Das ganze Handwerk stirbt“, sagt der 71-Jährige.

Der Großvater war Korbmacher

Sein Großvater Heinrich Neher, ein gelernter Korbmacher, eröffnete 1905 ein Korbwaren-Geschäft in der Ulmer Innenstadt. Neher war in der Welt der Korbflechterei nicht irgendwer: Er erfand die wohl weltweit erste Weidenschälmaschine, die er in Kooperation mit einer Fabrik in Gerhausen herstellte. Die Kunden: Korbmacher in Franken, einer Hochburg des Handwerks, die bis heute nachwirkt. Während das Korbmacherhandwerk deutschlandweit vom Aussterben bedroht ist, hat es in den Dörfern rund um die oberfränkische Kleinstadt Lichtenfels überlebt.

Und in Ulm und Neu-Ulm stand die Familie Neher für ein Handwerk, das zu den ältesten Tätigkeiten der Menschheit gehört. Älter noch als Töpfern und Weben. An der Blau kultivierten die Nehers Weiden und stellten so bis in die 1960er den Korb-Rohstoff selbst her. Im Laufe der Zeit gesellten sich zu den klassischen Körben und Korbkinderbettchen auch andere Babyartikel. 1960 wurde so die Firma „Neher – Haus des Kindes“ gegründet – das heutige „Hoppala“.

Bereits 1985 wurde der Bereich Korbwaren von der Kinder-Abteilung getrennt. Seit 1992 verkauft Hans-Peter Neher, eines von sieben Geschwistern, in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße Korbwaren von Zulieferern aus der ganzen Welt. Korbwaren „Made in Germany“ gibt es kaum noch. Warum, erklärt ein Blick auf die Preisschilder: 700 Euro kostet bei Neher ein Raumtrenner aus fränkischer Herstellung. 179 Euro ein ähnliches Produkt aus Indonesien.

Einen Nachfolger für sein Geschäft findet Neher nicht. „Ich kann es eigentlich auch niemandem empfehlen. Verdient ist nichts mehr.“ Erst recht nicht seinen drei Töchtern, die allesamt in anderen Branchen tätig sind.

Bis 2001 lief es gut, dann seien die Umsätze bei Neher stetig nach unten gegangen. Der Bau der 2015 eröffneten Glacis-Galerie habe seinem Geschäft den finalen Todesstoß versetzt. Erst habe die vier Jahre andauernde Brache die Kunden abgeschreckt, dann die Baustelle. Und zu mehr Frequenz auf der Straße vor seinem Geschäft habe das Einkaufszentrum auch nicht geführt. „Da läuft ja niemand. Kein Wunder, es gibt ja keine Schaufenster, sondern nur Techniktüren.“

Neher glaubt noch immer an das Korbmacher-Handwerk. „Eigentlich ist es ja sehr zeitgemäß: nachhaltig und ökologisch.“ In einer Vitrine hat Neher mithilfe seiner Frau ein kleines Korbmuseum eingerichtet. Mit Stücken, die so fein geflochten sind, wie es heute kaum mehr ein Handwerker hinbekommt. Die kleine Neher-Sammlung zeigt, wie über die Jahrhunderte die Flechttechniken verfeinert wurden. Gearbeitet wird nur mit einfachsten Werkzeugen und mit den Händen. Maschinen kommen, wenn überhaupt, nur bei der Gewinnung und Aufbereitung der Flechtmaterialien zum Einsatz – die Neher-Weidenschälmaschine zeugte davon –, nie aber bei der Korbflechterei selbst.

Seit anderthalb Jahren sucht Neher einen Nachmieter für seine 450 Quadratmeter Verkaufsfläche an der Bahnhofstraße. Das Gebäude gehört der Familie. „Wenn ich bis Mitte des Jahres niemanden gefunden habe, verkaufe ich.“ Anfragen gab es mehrere. Etwa von Fitnessstudiobetreibern. Doch diese schreckten die hohen Kosten der Parkplatzablöse ab, wie es die Stellplatzverordnung der Stadt Neu-Ulm vorsieht.