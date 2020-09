15:27 Uhr

Nersingen: 161 Helfer suchen nach vermisster Pilzsammlerin im Wald

Ein Großaufgebot sucht stundenlang nach der 70-Jährigen. Auch ein Rettungshubschrauber und eine Wärmebildkamera sind im Einsatz. Vereinzelt beschweren sich Bürger über die "Ruhestörung" und über „lustige Rundflüge der Polizei“.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Dienstag lange Zeit nach einer vermissten Frau im Wald bei Nersingen gesucht und diese erst nachts verletzt gefunden.

Der Ehemann alarmierte nach einiger Zeit die Polizei

Laut Polizei Neu-Ulm verließ die 70-Jährige ihr Haus gegen 15 Uhr, um im nahegelegenen Waldgebiet Pilze zu sammeln. Normalerweise sei sie öfters ein paar Stunden unterwegs, so die Angaben der Polizei, doch am Dienstag kam sie nicht wieder zurück. Gegen 20.45 Uhr verständigte der Ehemann die Polizei. Die Beamten fragten zuerst nach, ob die Frau bereits in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden sei, doch das war nicht der Fall: Schließlich wurden gegen 21.30 Uhr die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert sowie eine Befehlsstelle in Straß eingerichtet.

Mit insgesamt 161 Einsatzkräften der Feuerwehren Kadeltshofen, Nersingen, Fahlheim und Straß sowie dem Rettungsdienst und der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes, wurde der Bereich systematisch abgesucht.

Die Frau wurde mithilfe einer Wärmebildkamera gefunden

Schließlich konnte die Frau gegen 23.25 Uhr von einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera gefunden werden. Die Pilzsammlerin stürzte laut eigenen Angaben bereits gegen 17 Uhr und zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Laut Polizei war die Bergung der Sammlerin wegen der dichten Brombeersträucher eine große Herausforderung für die Helfer.

Für Irritationen bei den Rettungskräften sorgten zwei Anrufe bei der Polizei und Kurznachrichten in den sozialen Medien: Einzelne Bürger sollen sich über den nächtlichen Lärm des Hubschraubers beschwert haben. Von „lustigen Rundflügen der Polizei“ und „Ruhestörung“ war die Rede, berichtet die Neu-Ulmer Polizei. Nur dem Einsatz des Polizeihubschraubers sei es zu verdanken, dass die Frau an dieser Stelle so schnell gefunden wurde und die kühle Nacht nicht im Wald verbringen musste. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Senden: Unfallflucht wird für 82-Jährige teuer

Mann droht mit Spielzeugwaffe: Polizeieinsatz in Ulm

Themen folgen