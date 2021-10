600 Bäume für das Klima: Ulmer Firma bepflanzt ein Feld bei Oberfahlheim

Plus 600 junge Stieleichen und Winterlinden pflanzen Mitarbeiter der Ulmer Spherea-Gesellschaft auf einem Feld bei Oberfahlheim ein. Was dahinter steckt.

Eigentlich ist die Ulmer Spherea-Gesellschaft auf kritische komplexe elektronische Systeme in der Luftfahrttechnik, der Bahnindustrie und der Sicherheitstechnik spezialisiert. Doch Geschäftsführer Martin Kugelmann und seine rund 40 Mitarbeiter wollen darüber hinaus auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. "Es ist nicht so schwierig, wie es sich viele Mittelständler vorstellen", sagt Kugelmann und zeigt auf die rund 600 jungen Stieleichen und Winterlinden, die von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit sichtbarer Begeisterung auf einem Feld bei Oberfahlheim eingepflanzt werden.