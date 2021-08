Betrunkener überquert Straße vor Auto und wird schwer verletzt

Ein Auto erfasst den Mann trotz Vollbremsung, der Betrunkene wird schwer verletzt. Die Polizei will weitere Einzelheiten klären.

Ein 25 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nacht auf Samstag gegen 1.10 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann die Staatsstraße 2509 von Neu-Ulm in Richtung Nersingen am Kreisverkehr auf Höhe der Straße An der Leibi. Ein Auto erfasst den Mann trotz einer Vollbremsung des Fahrers frontal.

Der 20-jährige Autofahrer brachte seinen Wagen kurz nach dem Zusammenprall zum Stehen. Der 25-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt und nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt in eine Ulmer Klinik gebracht. Der 20-jährige Fahrer wurde körperlich nicht verletzt.

Nach der Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dem Fußgänger Blut abgenommen, um den Grad seiner Alkoholisierung festzustellen. Die genauen Einzelheiten zum Verkehrsunfall müssen nach Angaben der Polizei noch im weiteren Nachgang der Ermittlungen geklärt werden. Am Auto des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3000 Euro. (AZ)