Die Kuntes aus Straß haben Geburtsdaten, die selbst Behörden wundern

Plus Seit 50 Jahren sind Renate und Günther Kunte aus dem Nersinger Ortsteil Straß verheiratet. Nicht nur das Geburtsdatum verbindet die beiden auch noch nach einem halben Jahrhundert.

Renate und Günther Kunte aus Straß sind ein eingespieltes Paar – und das seit 50 Jahren. Jüngst feierten die beiden ihre Goldene Hochzeit. Bei einer Faschingsfeier haben sich die damaligen Teenager kennengelernt. Und das kam so: