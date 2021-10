Nersingen

11:30 Uhr

Dieser Gedenkstein auf dem Nersinger Friedhof erinnert an Sternenkinder

Mit diesem Stein auf dem Nersinger Friedhof sollen Angehörige einen Ort für ihre Trauer haben. Steinmetzin Sylke Lambert erstellte das Kunstwerk in Form einer Wolke mit einem Stern.

Plus Es ist ein tragisches Schicksal, wenn Kinder tot zur Welt kommen oder vor der Geburt sterben. Eine Wolke aus Stein erinnert in Nersingen an diese Kinder.

Von Andreas Brücken

Hinter dem so romantisch klingenden Begriff "Sternenkinder" verbirgt sich tatsächlich ein tragisches Schicksal, wenn ein Kind tot zur Welt kommt oder bereits vor der Geburt verstorben ist. Mit einem Gedenkstein auf dem Nersinger Friedhof sollen nun die Angehörigen einen Ort für ihre Trauer haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen