Nachts verschwindet ein Ster Holz in Nersingen. Wie hat der Täter oder die Täterin das geschafft?

In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte insgesamt ein Ster Holz in Nersingen gestohlen. Die Polizei ermittelt - und rätselt.

Polizei Neu-Ulm sucht Holzdieb in Nersingen

Das Gewicht für ein Ster Holz, auch Raummeter genannt, kann bei 500 Kilogramm liegen. Das Holz befand sich aufgestapelt im Hof der Geschädigten in der Blumenstraße in Nersingen. Wie es der Täter geschafft hat, die Menge an Holz unbemerkt zu entwenden, ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)