Einbruch in Gartenhaus bei Nersingen: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Täter

In Nersingen haben zwei Männer versucht, in ein Gartenhaus einzubrechen. Die Polizei suchte mit mehreren Kräfte, auch einem Hubschrauber, nach den Täter.

Nach einem Gartenhausaufbruch in einer Kleingartenanlage an der Schießmauer bei Nersingen hat die Polizei am Montagabend mit einer Hubschrauber nach den Täter gesucht. Die konnten jedoch flüchten.

Ein Zeuge hatte demnach die zwei Einbrecher am benachbarten Haus zuvor hantieren hören. Jedoch hauten die beiden Täter noch vor Eintreffen der Polizeibeamten ab.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzkräften aus Neu-Ulm und Günzburg sowie mithilfe eines Polizeihubschraubers verlief jedoch erfolglos.

Einbruch in Kleingartenanlage bei Nersingen: Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Entwendungsschaden kam es laut Polizei nicht. Die Täter konnten sich keinen Zugang zum Gartenhaus verschaffen.

Die beiden tatverdächtigen Männer werden als hellhäutig und von schlanker Statur beschrieben. Einer von ihnen trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose mit Streifen an der Seite.

Sollte eine verdächtige Person festgestellt worden sein oder sachdienliche Hinweise gegeben werden könnten, bittet die Neu-Ulmer Polizei, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)