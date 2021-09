Nersingen

vor 32 Min.

"Es war Liebe auf den ersten Blick": Paar aus Nersingen feiert Diamanthochzeit

Plus Gusti und Sepp Schwager aus Nersingen sind seit 60 Jahren verheiratet. Wie sie sich kennengelernt haben, wissen sie noch genau.

Von Andreas Brücken

Man möchte es kaum glauben, dass Gusti und Sepp Schwager am Donnerstag, 9. September, schon ihr diamantenes Ehejubiläum feiern. Wie junge Verliebte sitzen die beiden Jubilare auf der Bank ihres Wintergartens in Nersingen. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet und Sepp Schwager gibt zu: „Klar gab es auch mal einen Streit“, und seine Gattin ergänzt, dass das nun einmal so sei bei zwei Menschen. Gleichzeitig halten sie sich an den Händen fest und blicken sich in die Augen, als habe sie jede Meinungsverschiedenheit der vergangenen 60 Jahre noch enger zusammengebracht.

