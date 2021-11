Fasching auf "Sparflamme": Kein neues Prinzenpaar bei der Nersinger Büttelzunft

Plus Wegen der Corona-Pandemie verzichtet der Nersinger Faschingsverein heuer auf eine Kampagne. Die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt.

Bei der Nersinger Büttelzunft verlängert sich die Herrschaft von Prinzessin Sabrina I. und Prinz Chris I. um ein weiteres Jahr. Da die Repräsentanten des Faschingsvereins im Amt bleiben, bis ein neues Paar gewählt wurde, behalten Sabrina Pietschmann und Christian Krebs voraussichtlich noch bis zum Faschingsbeginn 2022 ihre Titel. Wegen der aktuell hohen Corona-Zahlen entschied der Hauptausschuss des Vereins, bestehend aus dem Vorstand und den Leitern der vier Abteilungen Karneval, Schalmeien, Volkstanz und Jugend, viele traditionelle Veranstaltungen abzusagen.