Gefälschter Impfpass in Apotheke in Nersingen aufgeflogen

In einer Apotheke in Nersingen hat sich ein Mann mit einem mutmaßlich gefälschten Impfpass ein Zertifikat holen wollen. Später stand die Polizei vor seiner Tür.

Ein mutmaßlich gefälschter Impfpass ist am Montagnachmittag in einer Apotheke in Nersingen aufgeflogen. Das berichtet die Polizei.

Demnach habe ein 68-Jähriger versucht, sich bei einer Apotheke mittels eines gefälschten Impfausweises einen digitalen Impfnachweis erstellen zu lassen. Der Apothekerin fiel jedoch auf, dass der Impfausweis des Mannes Fälschungsmerkmale aufwies, und stellte daher keinen Impfnachweis aus.

Aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung suchten Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm den Mann an seiner Wohnadresse auf. Dort stellten sie nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen das vorgezeigte Impfbuch und das Mobiltelefon des Mannes sicher. Gegen den 68-Jährigen leiteten sie zudem ein Strafverfahren ein. (AZ)

