Nersingen

vor 48 Min.

Gefälschter Impfpass in Nersingen: So erkannte die Apothekerin den Betrug

Plus In Nersingen fliegt ein mutmaßlich gefälschter Impfpass auf. Für die Apothekerin war es der erste Fall dieser Art. Die Angaben des Mannes machten sie stutzig.

Von Michael Kroha

Die Meldungen der Polizei zu mutmaßlich gefälschten Impfpässen in der Region häufen sich. Nach einem Vorfall in Senden vor drei Wochen (wir berichteten) wurden am Dienstag weitere Fälle dieser Art bekannt. Nicht nur in Großraum Ulm, sondern auch in Nersingen. Dort scheiterte ein 68-Jährige mit seinem wohl betrügerischen Vorhaben an Apothekerin Franziska Utzinger. "Das war meine Premiere", sagt sie. Zusammen mit der Polizei nahm sie den Mann hops. Derweil machen brisante "Gerüchte" die Runde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

