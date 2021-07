Nersingen

19:00 Uhr

Gemeinde Nersingen will neuen Kindergarten bauen

Plus Zuletzt sind in Nersingen viele neue Betreuungsplätze für Kinder entstanden. Nun soll noch ein weiterer Kindergarten her. Doch es gibt Zweifel.

Von Andreas Brücken

Die Gemeinde Nersingen hatte bereits in den vergangenen Jahren einen Mangel an Betreuungsplätzen. Durch die Erweiterung des Kinderhauses Leibi, die Förderung der Tagespflege, den Aufbau einer Großtagespflege und die Einrichtung eines Waldkindergartens sowie die Erweiterung des Kindergarten in Oberfahlheim wurden etwa 60 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen.

