Kunstmuseum in Nersingen-Oberfahlheim wird zum Atelier

Den Künstlern Freya Blösl und Jörg Michael Höb können Besucherinnen und Besucher im Kunstmuseum in Oberfahlheim beim Arbeiten zusehen.

"Das Museum wird zum Atelier" lautet das Motto am Dienstag, 21. September, im Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim. Von 16 bis 20 Uhr sind die derzeit ausstellenden Künstler Jörg Michael Höb und Freya Blösl anwesend und arbeiten vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher können dabei nicht nur den beiden Künstlern über die Schulter schauen, sondern sollen auch selbst kreativ werden.

Jörg Michael Höb wird in seiner Ausstellung "Ein Leben für die Kunst" an der Leinwand mit Acrylfarben und Spachtel arbeiten. Die Gäste können zusehen, beim Entstehen einer Arbeit dabei sein und auch selbst zu Farbe und Werkzeug greifen. Sie dürfen an der Leinwand Farbkombinationen ausprobieren und das Arbeiten mit Spachtel erproben.

Besucherinnen und Besucher können auch eigene Werke gestalten

Freya Blösl gestaltet in ihrer Ausstellung "Fragmente" aus verschiedenen Papieren, Bildresten, Linien und Farbspuren Collagen. An ihrer Kunst Interessierte sind eingeladen, Papier zu reißen, zu legen, zu ordnen, zu kleben - und eigene Collagen zu gestalten.

Für die Experimentierwerkstatt ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei. Zu beachten sind die Corona-Vorschriften: Es gilt die 3G-Regel, jede Besucherin und jeder Besucher muss mindestens medizinische Maske (OP-Maske) tragen, Abstände einhalten und die Kontaktdaten hinterlegen. (AZ)