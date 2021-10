Brand in Nersingen: Frisch sanierte Schießanlage wird ein Raub der Flammen

Plus Der Schützenverein Nersingen-Leibi war stolz auf die erst im vergangenen Jahr sanierte Anlage, doch nun ist ein umfassender Schaden zu beklagen.

Schock für die Mitglieder der SV Schützenvereinigung Nersingen-Leibi: Die erst vor kurzem sanierte 100-Meter-Anlage in Leibi wurde teilweise ein Raub der Flammen. Am späten Mittwochabend brach im Kugelfang Feuer aus und vernichtete die Einrichtung. Die Brandursache ist bisher noch nicht geklärt.