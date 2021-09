Minderwertige Uhren verkauft: Polizei sucht nach 50-jährigem Tatverdächtigen

Die Polizei sucht derzeit nach einem 50-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrmals minderwertige Uhren verkauft zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge in Nersingen hat den Ermittlern weitergeholfen.

Die Polizei sucht unter anderem nach einem Vorfall in Nersingen nach einem 50 Jahre alten mutmaßlichen Betrüger. Er soll sich nach Angaben der Ermittler als Uhrenverkäufer ausgegeben haben und so Geld erbeutet haben. Auf die Schliche kam die Polizei dem Tatverdächtigen nach einem Unfall in Ulm.

Bisher dreimal soll der Mann als Uhrenverkäufer im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Erscheinung getreten sein. Bei allen drei Taten sei er laut Polizei nach der gleichen Masche vorgegangen.

Mit dieser Masche ging der mutmaßliche Betrüger vor

Er soll Personen auf offener Straße angesprochen haben und vorgegeben haben, ein Bekannter zu sein. Dieses vermeintlichen Bekanntschaftsverhältnis soll er ausgenutzt haben und den Personen Uhren als Geschenk angeboten haben. Diese hätten einen hohen Wert und er wolle lediglich seine Aufwendungen für Zollgebühren wiederhaben. Teilweise soll der Mann den potenziellen Käufern sogar noch Papiere mit angeboten haben, die den hohen Wert der Uhren untermauern sollten.

Bisher hat die Polizei Kenntnis von drei Fällen. Der erste ereignete sich am 21. August in Oberstdorf, ein weiterer zwei Tage später in Immenstadt und der letzte bisher bekannte Fall am 27. August in Nersingen.

Auto des Tatverdächtigen war in Unfall in Ulm verwickelt

Über die befragten Zeugen gelangten die Ermittler an eine Personenbeschreibung des Mannes, teilweise auch an Fotos. Im Fall in Nersingen notierte sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des verwendeten Fahrzeugs, eines Fiats 500. Einen Tag zuvor war dessen Fahrer in Ulm in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem die hinzugerufenen Beamten die Personalien des Mannes feststellten.

Ein 50-jähriger Mann gilt daher derzeit als dringend tatverdächtig. In allen drei bekannten Fällen sind die Uhren nach derzeitigem Stand von minderer Qualität. Wo sich der Mann aber aufhält, wissen die Ermittler nicht. Die Polizei sucht nun nach ihm und rät: