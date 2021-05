Motorradfahrer stürzt bei Nersingen und bricht sich das Bein

Bei einem Unfall bei Nersingen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war kurz vor dem Ortseingang gestürzt.

Am Sonntagabend ist ein Motorradfahrer bei Nersingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 33-jährige befuhr die Ulmer Straße von Oberfahlheim kommend in Richtung Nersingen, als er kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Motorrad an einer Leitplanke entlang schrammte. Hierbei zog sich der 33-Jährige eine schwere Unterschenkelfraktur zu.

Motorradfahrer wird nach Unfall in ein Ulmer Krankenhaus gebracht

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine Ulmer Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein Augenzeuge berichtete laut Polizei, dass der Seitenständer am Motorrad während der Fahrt heruntergeklappt war und der Fahrer möglicherweise deshalb „aufsaß“ und nach rechts abkam. (AZ)

