Musikschule Nersingen bietet digitalen Adventskalender an

Die Musikschule Nersingen setzt ein Zeichen gegen die Corona-Tristesse. Sie bietet einen digitalen Adventskalender mit Überraschungen an.

Abgesagte Weihnachtsmärkte und Konzerte sowie zunehmende Kontaktbeschränkungen: Das Virus macht auch in diesem Jahr die "stade Zeit" stiller, als den meisten lieb sein dürfte. Doch die Mitglieder der Nersinger Musikschule wollen im Advent ein Zeichen gegen die Corona-Tristesse setzen. Musiklehrer Manfred Haber und Schulleiter Thomas Sälzle setzten ihre Idee eines digitalen Adventskalenders in die Tat um.

Das hat sich die Musikschule Nersingen einfallen lassen

Hinter den Onlinetürchen verbergen sich Schülerinnen und Schüler, die Weihnachtslieder spielen oder eine Geschichte erzählen. Auch die Kinder der Musikalischen Früherziehung sind mit Tanz und Gesang dabei. Neben den vorweihnachtlichen Darbietungen des musikalischen Nachwuchses soll es auch Zaubereien geben.

Um die Überraschung beizubehalten, hüllen sich die Organisatoren selbstverständlich noch weitgehend in Schweigen. Doch Haber verrät schon so viel: "Es geht um die Geschichte von Rudolf oder was der Weihnachtsmann im Sommer macht." Ebenso sind auch drei Rätsel versteckt. "Wer die Lösung findet, bekommt einen Preis", verspricht Sälzle. Wer den digitalen Adventskalender öffnen will, wird unter http://tuerchen.com/4736ba13 fündig.